Stiri pe aceeasi tema

- Social - democrații vor analiza eșecurile de la alegerile locale. Marian Oprișan a pierdut CJ Vrancea, dupa 20 de ani. Ciolacu spune ca pesediștii vor cauta soluții și vor analiza rezultatele de la alegerile locale.Citește și: UDMR a dat LOVITURA: Soos Zoltan a caștigat primaria Targu-Mures…

- PSD va candida singur la alegerile parlamentare din acest an, a anunțat președintele social-democraților, Marcel Ciolacu."Am discutat cu colegii mei in ceea ce priveste aliantele politice si am luat hotararea, fiind ultima zi in care pot fi inscrise la Biroul Electoral Central acorduri de aliante politice,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, marti, dupa ședința Consiliului Politic Național, ca partidul va merge singur la alegerile parlamentare. „Am luat decizia ca PSD sa mearga singur in aceste alegeri parlamentare. Foarte mult a inclinat faptul ca nu am avut nicio alianța electorala pentru alegerile…

- PSD va merge singur in alegerile parlamentare care se vor desfașura in data de 6 decembrie, a anunțat, marți, președintele partidului, Marcel Ciolacu. Potrivit acestuia, decizia a fost luata ținand cont ca nu au fost anunțate alianțe nici pentru alegerile locale. „Am luat decizia ca PSD sa mearga singur…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, dupa ședința Comitetului Politic al PSD, ca liderii partidului au decis sa nu faca alianțe cu alte formațiuni politice la alegerile parlamentare. Ciolacu a precizat insa ca dupa locale, vor fi negociate alianțe cu Pro Romania in consiliile locale și…

- Votul politic de la locale e un bun barometru pentru parlamentare. Votul pentru primari nu poate fi luat in calcul la modul absolut. Am spus-o de ce. Sint multe situatii in care optiunea pentru o persoana intrece optiunea pentru un partid. Una dintre conditiile acestei situatii e data de o prezenta…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a lansat, sambata, ideea comasarii alegerilor locale cu cele parlamentare, pe fondul epidemiei de coronavirus. El a declarat, in cadrul unei vizite in comuna Sendriceni din judetul Botosani, ca organizarea in comun a alegerilor ar face…

- Fostul premier social-democrat Sorin Grindeanu a afirmat sambata ca PSD si va arata "forta" si "dorinta" de a castiga atat alegerile locale, cat si alegerile parlamentare. "Congresul de astazi va insemna un nou inceput pentru Partidul Social Democrat, cel mai important partid din Romania, care, astazi,…