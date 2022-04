Stiri pe aceeasi tema

Antrenorul formatiei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a afirmat ca in urmatoarele trei meciuri echipa sa trebuie sa obtina rezultate foarte bine pentru a se putea gandi la o participare in cupele europene, conform news.ro.

Dinamo Bucuresti a terminat la egalitate cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, 0-0, duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a doua a fazei play-out a Ligii I de fotbal.

Rezultate inregistrate in patidele disputate, sambata, in prima etapa din play-out-ul Ligii a II-a:

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid Bucuresti, Adrian Mutu, a declarat, vineri, ca partida cu Academica Clinceni, penultima clasata in play-out, va fi una foarte complicat pentru jucatorii sai la nivel mental, conform Agerpres.

Campioana ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a invins-o pe vicecampioana CS Municipal Satu Mare cu scorul de 88-66 (18-24, 20-16, 25-11, 25-9), miercuri, pe teren propriu, intr-un mec din etapa a 15-a a Ligii Nationale de baschet feminin.

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe FC U Craiova cu scorul de 2-1 (2-1), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 30-a a Ligii I de fotbal, ultima a sezonului regulat.

CS Universitatea Craiova a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 3-0 (2-0), pe CS Mioveni, in etapa a XXIX-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, conform news.ro.