- Fostul international Adrian Mutu s-a intalnit cu starul portughez Cristiano Ronaldo la Riad si urmeaza sa asiste la meciul Al Nassr – A Hilal, din campionatul Arabiei Saudite, potrivit news.roMutu este la Riad alaturi de fiul sau Tiago.

- Astazi, Adrian Mutu (45 ani), golgheterul all-time al naționalei Romaniei, la egalitate cu Gica Hagi, s-a intalnit cu Cristiano Ronaldo, cvintuplu caștigator al Balonului de Aur și atacantul celor de la Al Nassr. „Briliantul” și fiul acestuia, Tiago, s-au pozat alaturi de internaționalul lusitan. Cristiano…

- Liber de contract dupa desparțirea de CFR Cluj, Adrian Mutu a profitat de vacanța pentru o vizita in Arabia Saudita, unde s-a intalnit cu Ivan Rakitic și Cristiano Ronaldo, dar a participat și la antrenamentele celor de la Al Shabab.

- Zilele aceastea a vut loc un eveniment important in familia celor doua vedete, fiul lui Ștefan Banica și al Laviniei Pirva a implinit 5 ani. Lavinia Pirva, ca o mamica fericita a publicat și imagini rare cu Alexandru, din care a reieșit și ce invitați surpriza a avut la petrecere. Eveniment emoționant,…

- Bogdan Stoica, povestea unui campioin! Sportivul vorbește despre revelația pe care a avut-o in copilarie și care i-a schimbat viața. Luptatorul a fost nevoit sa se angajeze de la varsta de 16 ani, pentru a iși implini visul.

- Te-ai intrebat vreodata ce face Denis Haruț cand nu este pe terenul de fotbal? Daca da, atunci ești in locul potrvit! Ei bine, sportivul iși petrece timpul la locul de joaca. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania au fost pe „urmele” lui și au surprins imagini rare cu…

- Cristiano Ronaldo, supranumit de microbiști drept cel mai bun jucator de fotbal din lume, in prezent jucator al echipei Al-Nassr din Arabia Saudita, a comis, in seara de 25 februarie, un gest care a starnit șoc in randul fanilor, la finalul meciului cu Al-Shabad. Potrivit informațiilor oferite de martorii…

- Andreea și Cabral Ibacka locuiesc intr-o vila superba de la periferia Bucureștiului și au reușit sa transforme casa cumparata in 2018 in „acasa”. Iata imagini din casa in care cei doi locuiesc alaturi de Namiko și Tiago.Andreea și Cabral Ibacka, unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz-ul…