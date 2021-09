Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce miercuri, s-a dat startul revocarilor și 26 de secretari de stat USR PLUS au fost demiși de catre premierul Florin Cițu, joi, a fost eliberat și Adrian Gheorghe, din funcțiile de Președinte și de membru al Consiliului de Administratie al Casei Nationale pentru Asigurari de Sanatate, cu rang…

- Adrian Gheorghe a fost revocat joi din functia de membru al Consiliului de Administratie si presedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Nationale pentru Asigurari de Sanatate, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata in Monitorul Oficial. Prin aceeasi decizie, Adela Cojan, vicepresedinte…

- Sergiu-Horia Hossu a fost eliberat, la cerere, din functia de sef al Cancelariei prim-ministrului, cu rang de ministru, printr-o decizie a premierului Florin Citu. Decizia a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Nita, editor…

- Andrei Novac a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Tot vineri, premierul l-a numit pe Adrian Dupu in functia de secretar de stat la Departamentul pentru Relatia…

- Atena-Adriana Groza a fost numita in functia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, marti, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a premierului, Ion Munteanu…

- Servicii de prevenție decontate de Casa de Asigurari de Sanatate incepand cu luna iulie 2021. Incepand cu luna iulie 2021, investigațiile recomandate de medicul de familie in cadrul consultațiilor de prevenție, acordate pentru toate categoriile de varsta, se deconteaza din fondul alocat de casele de…

- Masura contributiei personale pentru serviciile medicale oferite de furnizorii privati aflati in contract cu casele de asigurari de sanatate, respectiv pentru serviciile medicale de spitalizare continua, cazuri acute, intra in vigoare de la 1 iulie, a anuntat presedintele Casei Nationale de Asigurari…