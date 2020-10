Adrian Funk și OLiX revin cu o noua piesa fresh, If You Want Me, și o colaborare dance cu Blaga, condimentata cu un vibe de libertate. If you want me este și primul lor single, care provoaca la dans inca de la primele beat-uri. Piesa a fost compusa de Ciprian Blaga, scrisa de Bianca Cojocaru, iar de producție s-au ocupat Adrian Frandeș (Adrian Funk) și Oliver Simionescu (OLiX). Adrian Funk și-a inceput cariera in muzica in urma cu 16 ani, cand era DJ in mai multe cluburi din Targu Mureș, orașul sau natal. Doi ani mai tarziu, a primit propunerea de a fi DJ rezident intr-unul dintre cluburi. In…