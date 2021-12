Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea accentuata a prețurilor va continua și in 2022, avertizeaza Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isarescu. In 2021, inflația a presupus tarife mult mai mari la produsele alimentare, nealimentare, dar mai ales la utilitați, o chestiune nemaiintalnita in Europa. „Romania trebuie…

- Principalele subiecte aflate pe agenda reuniunii Consiliului European vizeaza coordonarea la nivel european in contextul pandemiei de COVID-19, agenda digitala a Uniunii, creșterea prețurilor la energie, migrația, politica comerciala europeana și relațiile externe ale UE.In cadrul videoconferinței,…

- Romania se confrunta de luni bune cu o creștere accelerata a prețurilor. Inflația a urcat luna trecuta la 6,3%. Toate produsele de baza din coș costa mai mult comparativ cu anul trecut. Percepția la raft este insa ca prețurile au urcat mai mult decat procentele anunțate de statistica.

- Ianis Hagi, marcatorul Romaniei in Germania (1-2), e deja cu gandul la partida cu Armenia. Romania - Armenia se joaca in Ghencea, luni, pe 11 octombrie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV. Meciul de luni, cu Armenia, e crucial pentru naționala lui Mirel Radoi in atingerea obiectivului…

- Ionut Dumitru, economistul sef al Raiffeisen Bank, a declarat joi dupa amiaza, la Aleph Business, ca a revizuit prognoza de inflatie pentru acest an, noua cifra fiind de 7,3% in decembrie, fata de decembrie anul trecut. Prognoza BNR, si ea in crestere la inceputul toamnei, este de 5,6%, dar este putin…

- Presedintele Romaniei a solicitat discutarea la nivelul Consiliului European, cat mai curand posibil, a temei privind cresterea preturilor la energie.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat, astazi, 30 septembrie 2021, la o intalnire in format videoconferinta cu Presedintele Consiliului…

- Senatorul Marius Dunca face un apel pentru ca brașovenii sa semneze in numar cat mai mare petiția. ,,Semnaturile cetațenilor vor reprezenta un apel la toți parlamentarii sa voteze legea PSD care poate reduce imediat prețurile din facturile la electricitate cu 43% și la gaze naturale cu 23% și compenseaza…

- Comunicat de presa| PSD va depune un proiect de lege pentru combaterea creșterii prețurilor la energia electrica și gaze naturale PSD a gasit soluția temporara, pe termen scurt, pentru combaterea creșterii prețurilor la energia electrica și gaze naturale și va depune un proiect de lege care vizeaza…