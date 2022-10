Stiri pe aceeasi tema

- ”Prin hotarare de Guvern, vom aproba astazi infiintarea si functionarea Bancii de Dezvoltare. Este o banca cu capital de stat. Aceasta banca va fi destinata sprijinirii mediului de afaceri. Este o banca ce va fi un partener al tuturor firmelor romanesti si institutiilor publice si private. Este, de…

- Ministrul american al apararii Lloyd Austin a declarat ca nu considera iminenta o invazie a Chinei asupra Taiwanului, dar ca Beijingul va incerca sa stabileasca o “noua normalitate” cu activitatile sale militare in jurul insulei, informeaza duminica Reuters, citat de Agerpres. The post Ministrul SUA…

- Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit prognoza de creștere economica a Romaniei la 4,8%, de la 3,5%, informeaza Ministerul Finanțelor. “Am pornit de la o prognoza de 2,2% in primavara cand raportul World Economic Outlook al FMI prezenta o perspectiva rezervata asupra creșterii economice, pe…

- ”Intre a ne face dreptate cu ranga si a sti ce vorbim este o mare diferemta. Toate statele europene au pus miliarde de euro, in pandemie, pentru sprijinirea companiilor aeriene, in special a companiilor low-cost. Romania a decis in aprilie 2020 si ulterior prin doua OUG (..) acordarea acestor ajutoare…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca in cazul Blue Air ar trebui sa intervina institutiile statului, pentru ca problemele sa fie rezolvate. „Este o companie privata. (…) Nu credeti ca institutiile statului roman ar trebui sa intervina, sa faca lumina? Totusi, sunt peste 200.000 de romani care…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca ministrul PSD de Finanțe, Adrian Caciu, va fi demis de premierul Nicolae Ciuca in cazul in care nu are soluții pentru o creștere a pensiilor cu 16%. Rares Bogdan a declarat sambata, 3 septembrie, la Realitatea Plus, ca o crestere cu 10 la suta a pensiilor…

- „Eu am vazut o estimare, data pe surse, a celor de la ANRE de 40 miliarde si o alta, tot data pe surse, ca am cerut 30 miliarde. Eu nu spun lucruri public. Schema refacuta si ulterior recalibrata de ANRE s-a redus de la 40 miliarde la 20 de miliarde si ulterior la 16 miliarde. Asta a fost estimarea…

- Potrivit Ordinului privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2022, pentru semestrul II al anului 2022, incepand cu luna octombrie 2022, valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit…