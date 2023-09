Stiri pe aceeasi tema

- ”Angajamentul pe care ni l-am luat in Guvern (…) sunt ca toate jaloanele si tintele aferente Cererii de plata 3 sa fie gata la 15 octombrie. Majoritatea lor in 30 septembrie”, a declarat, miercuri seara, la Prima News, Adrian Caciu. Intrebat daca Legea pensiilor speciale va fi aprobata pana in 15 octombrie,…

- ”Vizita la Bruxelles a fost finalul unor negocieri care au durat doua luni de zile (...) Romania trebuie sa depuna PNRR revizuit, modificat, cum vreti sa-i spuneti, pentru ca introduce un nou capitol, RePowerEu. Regulamentul privind PNRR a fost modificat in primavara acestui an (...) Romania, fata de…

- ”Vizita la Bruxelles a fost finalul unor negocieri care au durat doua luni de zile (…) Romania trebuie sa depuna PNRR revizuit, modificat, cum vreti sa-i spuneti, pentru ca introduce un nou capitol, RePowerEu. Regulamentul privind PNRR a fost modificat in primavara acestui an (…) Romania, fata de o…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a efectuat o vizita de lucru la Bruxelles in perioada 28-29 august pentru finalizarea discutiilor pe marginea modificarii #PNRR - Planul National de Redresare si Rezilienta. Principalele subiecte pe agenda discutiilor au vizat modificarea…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a precizat, pentru StartupCafe.ro, ce fel de investiții intarziate va muta Romania din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) la programele europene din Politica de Coeziune.

- Romania va avea la dispoziție mai mult timp pentru indeplinirea jaloanelor din PNRR, in condițiile in care investițiile și reformele asumate trebuie finalizate pana in august 2026. Investițiile finanțate din fonduri europene pot fi finalizate pana in decembrie 2029, afirma Adrian Caciu, noteaza Mediafax.Ministrul…

- ”Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a efectuat o vizita de lucru la Bruxelles in perioada 28-29 august pentru finalizarea discutiilor pe marginea modificarii #PNRR – Planul National de Redresare si Rezilienta. Principalele subiecte pe agenda discutiilor au vizat modificarea…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a efectuat o vizita de lucru la Bruxelles in perioada 28-29 august pentru finalizarea discutiilor pe marginea modificarii #PNRR - Planul National de Redresare si Rezilienta. Principalele subiecte pe agenda discutiilor au vizat modificarea…