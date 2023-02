Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu , a declarat duminica, ca OMV va plati taxa de solidaritate in luna iunie.”Eu raman la ceea ce am spus, va plati. Asteptati luna iunie. Ceea ce lumea uita este ca aceasta taxa se declara pe 25 iunie si se plateste pe 25 iunie. Inainte nu poate sa plateasca si daca…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a declarat duminica, la Prima News, ca obiectivul de reducere a cheltuieilor cu pensiile speciale, din PIB este atins, pentru ca acest procent a scazut in ultimii trei ani, relateaza NEWS.RO. El a mai afirmat ca ministrul Muncii, Marius Budai, va avea discutii cu…

- Scandal mare pe tema pensiilor speciale, din cauza ca banii din PNRR blocați din aceasta cauza. Banca Mondiala și-a spus parerea despre pensiile speciale și a aratat greșeile facute de Guvern. Intre timp, ministrul muncii se confrunta cu acuzații personale și este așteptat in Parlament pe 28 februarie…

- Experții Bancii Mondiale prezinta raportul asupra proiectului de lege privind eliminarea pensiilor speciale. In privința pensiilor militare, principala problema o reprezinta cei cu funcții și grade, acolo unde pensiile au și componenta de necontributivitate. Iar proiectul de lege trimis in Parlament…

- PENSII SPECIALE 2022. Ministrul Finantelor, despre pensiile militarilor: „11 miliarde, din 12, merg pe pensii militare” PENSII SPECIALE 2022. Ministrul Finantelor, despre pensiile militarilor: „11 miliarde, din 12, merg pe pensii militare” Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, la Prima TV,…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, la Prima TV, ca impactul bugetar pentru pensiile militare si cele speciale este in 2022 de 12 miliarde de lei, precizand ca daca da la o parte pensiile militare ramane un miliard de lei si in zona respectiva trebuie facuta acea reforma. Fii la…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat marti, despre legea privind reglementarea pensiilor speciale, ca exista si ca urmeaza sa fie depusa in Parlament, siguranta nu va fi pusa in pericol implementarea PNRR daca nu va fi depusa pana la 31 decembrie. ”Incepand de ieri (luni – n.r.) am inceput inceput…

- „Incepand de ieri (luni - n.r.) am inceput inceput dezbaterile intr-o comisie tripartita, ca sa ii spunem asa. Am avut in prima parte a zilei vizita specialistilor Bancii Mondiale, avem dupa-amiaza si spre seara discutii cu specialistii de la Comisia Europeana. Continuam aceste discutii pe toata perioada…