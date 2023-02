Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, continua sa susțina ca OMV Petrom va plati taxa de solidaritate, deși compania a spus ca nu se incadreaza in randul societaților care sunt obligate sa o faca. Adrian Caciu a declarat duminica, la Prima News, ca OMV Petrom va plati taxa de solidaritate. ”Asteptati…

- Ministrul finanțelor, Adrian Caciu, da asigurari ca OMV Petrom va plati taxa de solidaritate pana pe 25 iunie, așa cum prevede termenul legal din legislație pentru impozitul pe profit. Acesta a negat, duminica seara la postul de televiziune Prima News, ca guvernul nu ar fi vrut sa taxeze compania din…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a declarat duminica, la Prima News, ca obiectivul de reducere a cheltuieilor cu pensiile speciale, din PIB este atins, pentru ca acest procent a scazut in ultimii trei ani, relateaza NEWS.RO. El a mai afirmat ca ministrul Muncii, Marius Budai, va avea discutii cu…

- Deși mai cere lamuriri de la Comisia Europeana, Adrian Caciu a declarat ca sigur OMV Petrom va plati taxa pe solidaritate in Romania, nu in Austria, așa cum a anunțat compania. Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, miercuri, ca, in cateva zile, Romania va primi raspunsul de la Comisia Europeana…

