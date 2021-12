Masura privind coborarea plafonului pentru incadrarea in categoria microintreprinderilor a fost retrasa din Ordonanta privind unele masuri fiscal-bugetare, in urma dezbaterii publice, a declarat vineri, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. “O masura mult discutata se refera la o coborare de plafon la microintreprinderi. Aceasta masura a fost retrasa din ordonanta de urgenta. Azi dimineata a fost publicata noua forma a ordonantei. Si aici as vrea sa multumesc mediului economic, in primul rand, dar si presei, pentru ca acesta este scopul punerii unui act normativ in…