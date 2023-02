„Eu as incepe cu subiectul legat de inflatie. Trebuie sa actionam in continuare. Ma uitam si ieri pe structura, trebuie sa actionam pe produsele agro-alimentare, sa gasim solutii, si, in continuare, pe partea de servicii, unde se exprima, la momentul acesta, inca o inflatie. Inflatia CORE ajustat la momentul acesta ne pune probleme si nu se va reduce de la o luna la alta. Inflatia CORE ajustat implica un set de masuri care inseamna actiune structurala, dar, asa cum ne-am axat pe energie, trebuie sa ne axam pe zonele acestea si sunt convins ca dezideratul de inflatie cu o cifra la sfarsit de an…