- Adrian Caciu a fost intrebat, joi, la finalul sedintei de Guvern, daca ne putem astepta in perioada urmatoare la inghetari de salarii si de pensii sau de concedieri in sistemul bugetar, avand in vedere ca datoria publica este in crestere. “Stiu ca exista o citire in litera legii, nu in spiritul legii.…

- Intrebat, luni aseara, daca tinta de deficit bugetar din acest an va crestem avand in vedere sumele alocate de la buget pentru pachetul de masuri ”Sprijin pentru Romania”, ministrul Finantelor raspunde ca la realizarea programului s-a tinut cont de ipoteza unei mai bune colectari la buget ”Nu. In…

- Despre dobanzile mari la care se imprumuta statul, acuzatie facuta de liderul PNL Florin Citu, ministrul Finantelor a spus: ”Romania se imprumuta la dobanzile pe care le-a stabilit prin strategia fiscal bugetara, si as vrea sa observati ca se imprumuta la doua puncte procentuale sub inflatie”. Ministrul…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat miercuri, la 24 de ore dupa ce ministrul Finanțelor a anunțat injumatațirea accizei la carburant, ca masura contravine normelor europene. „Automat intri in procedura de infringement", a afirmat Cițu, fost premier. El a spus ca nu poate fi negociat cu Comisia…

- Dan Vilceanu a anunțat ca Romania va pierde circa 2 miliarde euro din PNRR, exclusiv pe partea de granturi, deci banii nerambursabili. Suma pe care Romania nu o mai primește va fi anunțata la jumatatea anului 2022 de catre Comisia Europeana, a menționat ministrul de Finanțe. Dan Vilceanu a explicat…

- Am incheiat anul 2021 cu un deficit bugetar de 6,7% din PIB si ne-ar fi placut sa fie de 5%, dar asa nu plateam salariile si pensiile, a declarat, joi, la Palatul Parlamentului, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. “Am redus deficitul in 2021, am incheiat anul cu un deficit de 6,7%. Dansul (presedintele…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, raspunde la acuzațiile liderului PNL, Florin Cițu, cel care a spus ca pe final de an Romania ar putea intra in criza și am putea fi nevoiți sa apelam la un ajutor din partea FMI. Caciu a precizat ca nici nu se pune problema, asta pentru ca Romania este stabila.…

- Liberalii vor avea de explicat de ce Romania a inregistrat al treilea cel mai ridicat deficit guvernamental din UE in trimestrul trei din 2021. La timona Guvernului a fost, anul trecut, economistul Florin Cițu, fost ministru de Finanțe. Deficitul guvernamental, conform datelor ajustate sezonier,…