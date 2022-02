Stiri pe aceeasi tema

- ”Este foarte usor sa duci in zona publica renegociem PNRR-ul pentru pensii. PNR-ul va trebui optimizat oricum. Romania pierde o suma din PNRR care trebuie… si vom sta de vorba la nivel de Executiv si, evident si la nivel politic, pentru ca tara nu trebuie vaduvita de banii din PNRR, dar nici de reformele…

- Ministrul Finanțelor Adrian Caciu a criticat vineri fosta guvernare pentru ca nu a luat la timp masuri pentru a preveni criza economica, facand referire la fostul ministru al Economiei Claudiu Nasui. „In momentul acesta zic doar sa fim impreuna și sa nu ne ducem catre derapaj. Stați de vorba…

- „Astazi, ministrul Finanțelor, Adrian Caciu a pus in dezbatere publica proiectul Ordonanței de Urgența prin care alocam cel mai important sprijin pentru mediul de afaceri in vremuri de criza, peste 17 miliarde de lei catre antreprenorii și firmele romanești!Așa cum am promis, lansam scheme de sprijin…

- ”Vineri, 14 ianuarie 2022, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, Adrian Chesnoiu, a avut o intalnire de lucru, la sediul institutiei, cu ministrul Finantelor, Adrian Caciu. In cadrul discutiilor au fost analizate solutii pentru diminuarea impactului preturilor la energie electrica si gaze naturale…

- Impozitul progresiv este o opțiune în aceasta guvernare, reiese din declarațiile ministrului Finanțelor, Adrian Câciu, la Profit News TV. „Este o opțiune. Toata țarile din Europa, daca ne uitam care sunt rezultatele impozitului progresiv, o sa facem dezbateri publice, sa înțeleaga…

- Prevederile privind salariul minim pentru 24 de luni din OUG Trenuleț au fost modificate de Guvern, a anunțat ministrul Finanțelor, Adrian Câciu. „Acea perioada se calculeaza începând cu 1 ianuarie 2022. 24 de luni de la 1 ianuarie 2022, respectiv devine exigibila, ca sa spun…

- OFICIAL| Punctul de PENSIE crește de la 1 ianuarie 2022. Bugetul asigurarilor sociale, adoptat de catre Guvern OFICIAL| Punctul de PENSIE crește de la 1 ianuarie 2022. Bugetul asigurarilor sociale, adoptat de catre Guvern In cursul zilei de luni, Guvernul a adoptat bugetul asigurarilor sociale, care…

- Miniștrii din guvernul premierului propus, Nicolae Ciuca, s-au prezentat in fața colegilor din comisiile parlamentare pentru a spune ce au de gand in mandatul lor. Audierile s-au derulat fara probleme, dat fiind ca guvernul PSD-PNL-UDMR are o majoritate confortabila in Parlament. Iar noii miniștri sunt…