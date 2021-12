Stiri pe aceeasi tema

- Desi anchetatorii au solicitat ca baiatul de 15 ani sa fie arestat preventiv, judecatorul de drepturi si libertati a dispus arestarea la domiciliu pentru 30 de zile. Chiar in ziua in care un incendiu a distrus 35 de apartamente ale unui imobil situat in municipiul Constanta, politistii si procurorii…

- Adolescentul de 15 ani, acuzat ca ar fi provocat incendiul care a distrus blocul de locuinte din Constanta a primit arest la domiciliu 30 de zile dupa ce și-a petrecut o prima noapte intr-o celula. La audierea din fața judecatorului, baiatul a spus ca a dat foc unor recipiente pe care le-ar fi gasit…

- Minorul de 15 ani retinut in cazul incendiului de la blocul din municipiul Constanta a fost, vineri seara, arestat la domiciliu pentru 30 de zile, printr-o decizie a magistratilor Judecatoriei Constanta. In urma expertizei medico-legale psihiatrice efectuate, a reiesit ca adolescentul avea discernamant…

- La data de 16.12.2021, in jurul orei 01.00, prin folosirea de substante inflamabile si focul aprins de la chibrituri, a cauzat un incendiu ce a provocat distrugerea unui numar de 30 autoturisme parcate la subsolul si in proximitatea blocului de locuinte situat in municipiul Constanta, precum si distrugerea…

- Pasionat de istorie, biologie și știința, un elev din clasa a V-a de la Școala Gimnaziala „Dacia” din Oradea și-a propus sa le dea copiilor din mediul rural șansa de a descoperi fascinanta lume a carților.

- Asociatia "Daruieste viata" arata ca, la un an de la incendiul de la Piatra Neamt, cand Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean a ars in totalitate, nu exista "nicio concluzie", potrviit news.ro. Reprezentantii asociatiei adauga ca Sectia ATI modulara realizata din donatii si sponsorizari…

- Barbatul in varsta de 43 de ani, din Sacele, banuit ca ar fi provocat un incendiu intr-un imobil din municipiu, a fost retinut pentru 24 ore, a informat miercuri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov. Barbatul banuit ca marti, 9 noiembrie, a dat foc apartamentului iubitei sale din Sacele a…

- Fetița gasita moarta in Arad a fost identificata dupa un apel la 112. Principalul suspect a fost arestat. Detalii șocante Anchetatorii au stabilit identitatea fetiței care a fost gasita fara suflare pe un teren de langa cimitirul din cartierul Bujacun cimitir din Arad și au emis in marți dimineața,…