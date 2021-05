Adolescenții, reticenți în privința vaccinului anti-COVID. De ce se tem elevii Mai mult de jumatate dintre adolescenți nu vor sau nu s-au hotarat daca se vor vaccina anti-COVID, de frica reacțiilor adverse. Este concluzia unui sondaj realizat in randul elevilor. Consiliul Național al Elevilor a facut un sondaj in randul elevilor cu varste cuprinse intre 12-19 ani, iar din 3.334 de elevi respondenti aproape 38% dintre ei […] The post Adolescenții, reticenți in privința vaccinului anti-COVID. De ce se tem elevii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

