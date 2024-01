Adolescenți care au tâlhărit un bărbat pe stradă, prinși de polițiști Doi tineri care au atacat un barbat pe strada și i-au furat portofelul și telefonul mobil au fost prinși de polițiști la cateva ore dupa comiterea faptei. „La data de 23 ianuarie, in jurul orei 20:40, polițiștii orașului Pancota au fost sesizați despre faptul ca, un barbat, ar fi fost deposedat prin violența, de catre […] Articolul Adolescenți care au talharit un barbat pe strada, prinși de polițiști a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

