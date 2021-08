Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, prin apel la 112, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru salvarea unor persoane aflate pe un tren in Gara Roman. 3 adolescente s au urcat pe un tren de marfa. La locul solicitarii s au deplasat doua echipaje de pompieri cu o autospeciala de stingere si o ambulanta SMURD…

- O a treia adolescenta, care s-a urcat si ea pe tren, a scapat nevatamata, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa."Pana la sosirea fortelor de interventie, adolescentele au fost degajate de pe trenul de marfa pe care se aflau. Toate cele trei persoane…

- ■ un pietrean este acuzat ca ar fi jefuit batrini in supermarketuri, furind din buzunare sau genti ■ faptele au avut loc pina la inceputul anului trecut ■ Un pietrean in virsta de 49 de ani, urmarit la nivel international dupa ce a pradat bunici prin supermarket-urile din Germania, se intoarce in tara…

- ■ elevii de la CNRV sint invitati sa participe la activitati recreative organizate in cadrul unei tabere de vara ■ actiunea este rodul colaborarii colegiului si diversi parteneri ■ vor fi ateliere de olarit si handmade, pictura pe apa, muzica, gastronomie, karaoke, dansuri sincron, jocurile copilariei…

- Astazi, 14 iulie, de Ziua Nationala a Frantei, sa le uram fratilor nostri de ginta latina, liniste, pace si cele mai frumoase impliniri. Marturisesc ca am calatorit mai putin decat mi-am dorit. Cand m-as fi putut bucura de aceasta placere, am fost sechestrat in tara, alaturi de dragii mei concetateni,…

- Un barbat in varsta de 26 ani a fost ranit intr-un accident produs in noaptea de duminica spre luni pe drumul european E85, in afara localitatii Traian din judetul Neamt. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Georgiana Mosu, a declarat ca victima conducea un ansamblu de vehicule si a parasit partea carosabila,…

- Tanarul care studiaza la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceva a amenințat luni ca se sinucide in timpul unei testari, informeaza Monitorul de Botoșani . Studentul in anul III la Facultatea de Inginerie Electrica și Știința Calculatoarelor a venit din Neamt pentru a susține un test. In sala, se mai…

- Un accident rutier produs marti, 25 mai, in comuna Poiana Teiului s-a soldat cu o victima. Salvatorii nemteni, deplasati la locul accidentului, incearca sa resusciteze un batran in varsta de 85 de ani. “Prin apel la 112, pompierii au fost inștiințați despre producerea unui accident rutier pe raza comunei…