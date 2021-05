Stiri pe aceeasi tema

- European Commission President Ursula von der Leyen said on Thursday that the European Union is willing to discuss a proposal, now backed by the United States, to waive intellectual property rights for COVID-19 vaccines, according to Reuters. The head of the EU executive explained that the bloc’s vaccination…

- Johnson&Johnson (J&J) va relua distribuirea vaccinului sau in Europa, dupa ce Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat ca beneficiile administrarii acestui ser depașesc riscurile. EMA a precizat insa ca este necesar ca Johnson&Johnson sa avertizeze cu privire la formarea unor cheaguri de sange…

- Centrul de vaccinare de la Spitalul Judetean Timisoara functioneaza non-stop, in prima noapte fiind imunizate 14 persoane. Cei care doresc sa se vaccineze se pot programa și pe timpul nopții la Spitalul Județean Timișoara. Personalul medical administreaza doar serul Pfizer. Centrul de vaccinare non-stop…

- Patru cadre medicale de la Spitalul Județean Giurgiu sunt cercetate penal, dupa ce o pacienta a reclamat faptul ca a fost ținuta intr-un container COVID, fara apa, mancare sau medicamente, pana cand a venit rezultatul testului. Totul s-a intamplat in 18-19 iunie anul trecut, cand pacienta de peste 60…

- In cauza, Polițiștii au deschis un dosar penal pentru neglijența in serviciu dupa ce s-a constat ca barbatului i s-a administrat la rapel serul Moderna in loc de Pfizer. DSP Gorj susține ca vina este a pacientului. “La data de 9 februarie, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale…

- Doctor Andreea Moldovan, Deputy Minister of Health, told TV station Digi 24 that the new COVID-19 wave would be caused by “the British strain of the COVID-19 virus, but we should also consider the mutation from South Africa.” “We must think that the third wave is likely to happen here, especially because…

- Vaccinul produs de compania Johnson & Johnson urmeaza sa fie autorizat de Agentia Europeana a Medicamentului in luna martie. Incepand din luna aprilie, Romania deja ar putea primi o prima tranșa cu acest vaccin, dupa cum a declarat la DigiFM coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul militar…