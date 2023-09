Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Accident rutier in Chiojdu. Un biciclist a fost lovit de o autoutilitara se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un accident rutier care a avut loc marți, in localitatea Chiojdu, județul Buzau, s-a soldat cu ranirea unui biciclist in varsta de 55 de ani. Potrivit informațiilor primite de…

- UPDATE ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoutilitara condusa pe direcția Cislau catre Chiojdu, de catre un șofer in varsta de 37 de ani, din Chiojdu, a surprins și accidentat un biciclist care ar fi patruns pe drumul prioritar de pe un drum lateral. Biciclistul, un barbat de 55 de…

- Articolul Accidente in județul Buzau, cu o ambulanța și un autobuz implicate se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Doua accidente rutiere grave s-au produs vineri seara in județul Buzau. Primul eveniment a avut loc pe DJ 203 K, in satul Matești. Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Buzau, este…

- Clipe de groaza intr-un tren care mergea la Constanța. Mai mulți copii dintr-un grup de 50 de elevi ar fi lesinat si s-au simtit rau in timpul calatoriei cu un tren Bucuresti Nord-Constanta, din cauza caldurii excesive. In gara Fetesti trenul a oprit iar ambulantele ii asteptau pe copii pentru a acorda…

- O femeie a fost ranita, luni, dupa ce autoturismul in care se afla a cazut intr-o rapa adanca de 20 de metri pe DN 1, in zona localitatii Comarnic. „Un barbat de 55 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 1, din directia Brasov catre Ploiesti, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare.…

- "Din primele date de la fata locului a reiesit faptul ca un barbat in varsta de 55 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 1, din directia Brasov catre Ploiesti, la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a parasit partea carosabila, unde a cazut intr-o rapa la…

- Un barbat s-a aruncat, vineri, de pe un pasaj din Timisoara si a cazut pe o masina aflata in trafic. Acesta a fost preluat de un echipaj medical de la Ambulanta si a fost dus de urgenta la spital. „Un barbat ar fi cazut de pe viaductul situat pe Strada Gheorghe Lazar din municipiul Timisoara […] The…

- Un barbat s-a aruncat, vineri, de pe un pasaj din Timisoara si a cazut pe o masina aflata in trafic. Acesta a fost preluat de un echipaj medical de la Ambulanta si a fost dus de urgenta la spital. Este a treia tentativa de sinucidere, la Timisoara, in aceasta saptamana, transmite News.ro.