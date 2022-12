Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului Rutier intervin la un accident rutier pe DN2L (Tișița). Un autoturism condus de o femeie a acroșat o caprioara, iar un alt autoturism care circula in spate a intrat in coliziune cu acesta. Femeia care conducea primul autoturism a fost ranita ușor și preluata de ambulanța. Caprioara…

- La data de 26 decembrie 2022, in jurul orei 18:15, un tanar in varsta de 25 de ani, din orasul Petrila, in timp ce conducea un autoturism pe strada Republicii din orasul Petrila pe direcția Petrila-Petroșani, a surprins și accidentat un minor in varsta de 16 ani, din orasul Petrila, care se afla…

- In seara de miercuri, 21 decembrie, in jurul orei 21.30, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada Republicii din localitatea Satu Nou de Jos. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de un barbat de 34 de ani din Baia Mare…

- Momente cumplite intampinate de un biciclist, de 43 de ani, vineri de dimineața! In timp ce se deplasa cu bicicleta, pe raza localitații Gura Ocniței, acesta a fost lovit de o mașina, condusa de un șofer in varsta de 39 de ani. Victima a fost transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri…

- ACCIDENT la Aiud: Un barbat a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa strada prin loc nepermis Un accident rutier a avut loc duminica, 13 noiembrie, pe o strada din Aiud. Un barbat de 68 de ani din municipiu a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de o mașina, in timp ce…

- Accident rutier la Cugir: Un barbat de 65 de ani a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina, pe trecerea de pietoni Accident rutier la Cugir: Un barbat de 65 de ani a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina, pe trecerea de pietoni Un accident rutier a avut loc in cursul dimineții…

- Polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe DN 2 L, intre Tișița și Panciu, un autoturism a parasit partea carosabila și a intrat in coliziune cu un copac. Conform sesizarii, o persoana este incarcerata. Biroul de presa al IPJ Vrancea N.R. Vom reveni cu informații Foto cu rol informativ,…

- Astazi, ora 18.15, am fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca in loc. Gugești a avut loc o coliziune intre un autoturism și o motocicleta. In drum spre spital, motociclistul, in varsta de 39 de ani, a intrat in stop cardio-respirator și, deși i-au fost efectuate manevre de resuscitare, in…