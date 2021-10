Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 14 ani, disparuta din municipiul Timisoara. Vineri, 29 octombrie, polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la dispariția unei minore de 14 ani. Stefania-Claudia Tofan ar fi…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 17 ani, disparuta din localitatea Gavojdia, județul Timiș. Ieri, 18 octombrie, BOZAI DIANA LACRAMIOARA a plecat din Centrul de Plasament din Gavojdia, iar pana in prezent nu a mai revenit.…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 17 ani, disparuta din localitatea Gavojdia, județul Timiș. Azi, Diana Lacramioara Bozai a plecat din Centrul de Plasament din Gavojdia, iar pana in prezent nu a mai revenit. Fata are inalțimea…

- Ancheta a polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale in cazul unui barbat de 58 de ani. Omul a fost cazat in Timișoara și trebuia sa plece cu un autocar spre Ramnicu Valcea. Nu a mai ajuns la destinație, iar rudele care il așteptau au cerut ajutorul poliției.

- Luni, in jurul orei 12:30, Andreea Vasiliu a plecat din Timișoara intr-o direcție necunoscuta, iar pana in prezent nu a mai revenit. Familia s-a adresat poliției, iar fata de 14 ani este cautata acum de agenții Serviciului de Investigatii Criminale. Minora are inalțimea 1.50 m, par lung șaten, ochi…

- Luni, in jurul orei 12:30, Andreea Vasiliu a plecat din Timișoara intr-o direcție necunoscuta, iar pana in prezent nu a mai revenit. Familia s-a adresat poliției, iar fata de 14 ani este cautata acum de agenții Serviciului de Investigatii Criminale. Minora are inalțimea 1.50 m, par lung șaten, ochi…

- Luni, in jurul orei 12:30, Andreea Vasiliu a plecat din Timișoara intr-o direcție necunoscuta, iar pana in prezent nu a mai revenit. Familia s-a adresat poliției, iar fata de 14 ani este cautata acum de agenții Serviciului de Investigatii Criminale. Minora are inalțimea 1.50 m, par lung șaten, ochi…

- Poliția Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale a fost sesizata la data de 05 august 2021 de catre un barbat din municipiul Brașov cu privire la faptul ca fiica sa, in varsta de 34 ani, a plecat de la domiciliu in cursul aceleiași zile și nu a revenit pana in prezent. Semnalmente: inalțime:…