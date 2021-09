Adolescent aflat sub influența alcoolului, prins în timp ce conducea o mașină furată Un minor in varsta de 15 ani, aflat sub influenta alcoolului, a fost depistat de politisti in timp ce conducea un autoturism pe care l-ar fi sustras de la locuinta bunicii lui din comuna Vulpeni. Potrivit unui comunicat transmis luni de Inspectoratul de Politie Judetean Olt, adolescentul conducea autoturismul pe o strada din comuna Vulpeni, in cursul noptii trecute, cand a fost oprit de politisti, transmite Agerpres. Masina ar fi fost sustrasa de la locuinta bunicii sale Minorul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o concentratie de 0,31 mg/l alcool pur in aerul expirat. In urma… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

