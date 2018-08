Stiri pe aceeasi tema

- Arterele unui adolescent care consuma bauturi alcoolice si fumeaza, chiar si ocazional, incep deja sa prezinte primele semne de rigidizare pana la varsta de 17 ani, conform unui studiu efectuat in Marea Britanie, citat marti de Press Association. Cercetarea realizata la University College London (UCL)…

- Noi studii medicale releva o fața mai puțin cunoscuta a acidului acetilsalicilic, substanța activa de baza ce intra in compoziția celui mai popular medicament al tuturor timpurilor, aspirina. Persoanele cu varste de peste 75 de ani care iau aspirina zilnic pentru a preveni crizele cardiace și accidentele…

- Pe conturile de pe retelele sociale ale administratiei lui Assad a aparut si o fotografie cu Prima Doamna care poate fi vazuta cu o perfuzie, alaturi de sotul ei, in timp ce se afla la spital. „Asma al-Assad incepe astazi, cu putere, incredere si credinta, faza preliminara a tratamentului…

- Christiane Shellar, o femeie din Marea Britanie, in varsta de 66 de ani, l-a dat in judecata pe tanarul Cristian Mihalea, in varsta de 29 de ani, din Romania, pentru a recupera banii pe care i i-a dat,...

- Un adolescent in varsta de 17 ani din comuna prahoveana Bucov este cercetat pentru omor, fiind suspect ca l-a ucis cu un cutit pe un consatean cu care anterior consumase alcool. Sambata dimineata, tanarul a fost ridicat si dus la audieri.Potrivit unor surse judiciare, crima s-a petrecut in…

- "Nu este de mirare, fiecare am patit-o pe pielea noastra," spune Dr. Lauren Hale profesor de medicina preventiva in Stony Brook. „Toti observam ca atunci cand nu ne-am odihnit suntem mai irascibili." Studiul a mai descoperit de asemenea si ca in zilele in care cuplurile se inteleg mai bine,…

- Un nou tip de drog face ravagii in Cluj. Substanța stupefianta este fumata de tineri și aceștia cad lați. Efectele apar in 10 minute și sunt devastatoare. Adolescenții care fumeaza țigari cu noul drog aparut pe piața paralizeaza temporar și raman inerți. Zeci de cazuri au aparut in Cluj-Napoca iar medicii…

- Un adolescent din Marea Britanie in varsta de 15 ani este pe cale sa fie diagnosticat oficial cu dependența de jocuri video, ceea ce ar reprezenta primul caz de acest fel din istoria Marii Britnaii și a Serviciului Național de Sanatate din aceasta țara, scrie The Telegraph . Anunțul a venit la numai…