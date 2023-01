Adnana Vrânceanu, nou record personal la 200m Prima etapa a Campionatului Național de atletism pentru Seniori, U23 și U20, derulata weekendul trecut la București, a adus un nou Personal Best Adnanei Vranceanu in proba de 200 m. Sportiva antrenata de Cristi Nemțeanu la SCM Bacau și-a imbunatațit recordul personal la aceasta proba, parcurgand-o in 25”15 secunde. Cu acest timp, Adnana a ocupat […] Articolul Adnana Vranceanu, nou record personal la 200m apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

