Peste 700 de dosare pentru studiile de licenta au fost depuse la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" in cadrul sesiunii de toamna a admiterii, dintre acestea cele mai multe fiind pentru locurile la buget, peste 600 dintre dosarele depuse. Rezultatele pot fi considerate foarte bune, avand in vedere ca Politehnica ieseana a scos la concurs in aceasta toamna doar 500 de locuri la buget pentru studiile de licenta. Astfel, cel putin pe hartie, TUIASI si-a ocupat in acest moment toate locurile bugetate disponibile la studiile de licenta, urmand insa ca tinerii care s-au inscris sa confirme locurile…