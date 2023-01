Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane fizice și o firma din Hemeiuș, cu punct de lucru in comuna Blagești, județul Bacau, sunt acuzate de DNA ca au facut o frauda de aproape 1,2 milioane de lei, din fonduri europene. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, inculpaților: PLAIAȘU GABRIEL, la data faptei și in prezent deputat in Parlamentul Romaniei, sub aspectul savarșirii infracțiunii de instigare la folosirea…

- Deputatul Gabriel Plaiasu a fost trimis in judecata, in stare de libertate, intr-un dosar privind obtinerea pe nedrept de fonduri europene, a informat, joi, Directia Nationala Anticoruptie. Citește și: Rafila: „Nu declaram epidemie de gripa. Recomandam purtarea maștii in spațiile inchise” Potrivit unui…

- Doi administratori ai unei societați comerciale au fost deferiți justiției, de catre procurorii DNA, intr-un dosar in care anchetatorii au suspiciuni privind fraudarea unor fonduri europene. Dosarul va ajunge pe masa judecatorilor de la Tribunalul Brașov. Concret, DNA-ul a comunicat miercuri, 4 ianuarie,…

