- Donald Trump ramâne „o amenintare la adresa democratiei americane”, a declarat miercuri presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, criticând achitarea de catre Senat a presedintelui republican, relateaza AFP, potrivit Agerpres. „Presedintele…

- In Senatul american a inceput procesul de destituire a președintelui Donald Trump, acuzat de abuz de putere si de obstructionare a activitatii Congresului. Prima zi de judecata, dintre cele șase care vor urma, a fost lunga și dominata de o disputa in privința modului in care vor decurge audierile. Republicanii,…

- Rezolutia a fost adoptata la primele ore ale zilei de miercuri (ora coastei de est a SUA), cu 53 de voturi pentru si 47 de voturi contra, care au respectat liniile celor doua partide. Documentul stabileste regulile generale ale procesului. Regulile propuse de McConnell amana orice eventuala depozitie…

- Este oficial: presedintele Trump a fost pus sub acuzare de Camera Reprezentantilor si va fi judecat in vederea unei posibile destituiri. Procesul va avea loc in Senat, unde republicanii detin majoritatea si au facut front comun pentru sustinerea presedintelui. Procedura de suspendare a fost initiata…

- Camera Reprezentanților va vota saptamana care urmeaza, cel mai probabil miercuri, punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump pentru doua capete: abuz de putere și obstrucționarea Congresului in dosarul Ucraina, noteaza New York Times. Votul este fara indoiala unul istoric, dar indiferent de rezultat,…

- Comisia juridica din Camera Reprezentantilor l-a invitat marti pe Donald Trump sau pe avocatii acestuia sa participe la o audiere pe 4 decembrie, care va marca inceperea unei noi faze a anchetei ce vizeaza destituirea presedintelui, informeaza agentiile internationale de presa."Va scriu pentru a afla…

- Ambasadorul Statelor Unite pe langa Uniunea Europeana, Gordon Sondland, a declarat miercuri in Congres ca a dat curs "ordinelor" primite de la presedintele Donald Trump in ce priveste Ucraina, ceea ce vine in sustinerea acuzatiilor lansate la adresa liderului de la Casa Alba ca a facut presiuni asupra…