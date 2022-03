Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Prezidențiala a transmis sambata, 26 martie, ca se alatura mișcarii globale „Ora Pamantului – Earth Hour”, un eveniment internațional, organizat in ultima sambata a lunii martie a fiecarui an, pentru a sensibiliza utilizatorii de energie electrica fața de problema dioxidului de carbon…

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, a ajuns vineri la Bucuresti, in prima sa vizita in Romania de la preluarea mandatului (este prima vizita a unui vicepreședinte american in Romania din ultimii opt ani). Inaltul demnitar american a fost primit la Palatul Cotroceni, de președintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, pentru vineri, o sedinta la Palatul Cotroceni pentru a discuta despre gestionarea pandemiei de coronavirus. In anunturile oficiale de pe agendele presedintelui Klaus Iohannis si a premierului Nicolae Ciuca, Administratia Prezidentiala si Guvernul fac referire…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste marti, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis. Potrivit Administratiei Prezidentiale, pe ordinea de zi a sedintei CSAT, care este programata la ora 12,00, sunt incluse subiecte referitoare la evolutiile privind…

- Scandalul privind cumularea pensiei cu salariul este departe de a fi incheiat, iar ultimele declarații ale liderului PNL, Florin Cițu, l-au vizat și pe premierul Nicolae Ciuca și echipa sa de la Palatul Victoria. „Da, exista. Interzicerea cumului de pensie in continuare este un proiect pe care noi il…

- Marcel-Ioan Bolos este noul ministru al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, decretul de numire in funcție fiind semnat de președintele Klaus Iohannis, vineri. Ceremonia de depunere a juramantului de investitura va avea loc vineri, ora 14.00, la Palatul Cotroceni, conform Administrației Prezidențiale.…

- Planul national de combatere a cancerului va fi lansat, miercuri, de Administrația Prezidențiala. Evenimentul, la care va participa presedintele Klaus Iohannis, va avea loc la Palatul Cotroceni, incepand cu ora 17.00. In februarie 2021, Comisia Europeana a lansat Planul European de Combatere a Cancerului…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit marti, la Palatul Cotroceni, pe ambasadorul agreat al Republicii Algeriene Democratice si Populare in Romania, Menad Habbak, pe ambasadorul agreat al Statului Qatar in Romania, Osama Yousef A.A. Alqaradawi, si pe ambasadorul agreat al Republicii Moldova in Romania,…