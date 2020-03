Stiri pe aceeasi tema

- Dupa incidentul de la Tribunalul Bucuresti, unde un detinut a fost adus la proces, desi era suspect de coronavirus, Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta situatia oficiala din penitenciare, in ceea ce priveste acest...

- Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta ca, pentru prevenirea imbolnavirii cu noul coronavirus si limitarea raspandirii infectiei, a fost elaborat si intocmit un plan de masuri inca din data de 24 februarie, care a fost transmis tuturor unitatilor subordonate. "O serie de masuri prevazute in…

- Administrația Naționala a Penitenciarelor a transmis mai multe informatii, prin intermediul unui comunicat de presa, care lamuresc atat situatia detinutul ce joi, 5 martie, a spus in Tribunalul Bucuresti ca are coronavirus, cat si planul de masuri pentru prevenirea infectiei cu COVID-19 in randul personalulului…

- 10 penitenciare din toata țara au fost luate la purecat de Administrația Naționala a Penitenciarelor, impreuna cu structuri locale ale Ministerului Afacerilor Interne. Acțiunea a avut loc pe 20 februarie, la ora 15, la penitenciarele din Gherla, Giurgiu, Iasi, Tulcea, Galati, Targu-Jiu, Bucuresti-Jilava,…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) demareaza programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca pentru calificarea de lacatus mecanic, se arata intr-un comunicat de presa postat joi pe site-ul unitatii. Potrivit sursei citate, programul are o durata de doi ani, timp in care ucenicii vor…

- Un detinut de la Penitenciarul Giurgiu a decedat, miercuri dimineata, dupa ce a fost lovit de colegul de celula, in urma unui conflict spontan, a anuntat Administratia Nationala a Penitenciarelor. "Miercuri, in jurul orelor 05,30, la nivelul Penitenciarului Giurgiu, pe fondul unei altercatii spontane…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor a anuntat ca a solicitat de la toate unitatile subordonate rapoarte, inclusiv fotografii relevante, privind spatiile de detinere care nu sunt corespunzatoare din punctul de vedere al conditiilor de detentie. "In vederea dezvoltarii unui sistem de management…

- Directorul Penitenciarului Constanta - Poarta Alba, Petrica Banuta, a solicitat incetarea imputernicirii, incepand cu data de 16 decembrie, informeaza Administratia Nationala a Penitenciarelor, intr-un comunicat transmis vineri AGERPRES. ''In urma analizei efectuate la nivelul…