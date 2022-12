Stiri pe aceeasi tema

- ”Administratia Fondului pentru Mediu a publicat noi liste cu dosare aprobate in cadrul Programelor Casa Verde Fotovoltaice, Rabla Clasic, Rabla Plus si Casa Eficienta Energetic in urma sedintei Comitetului de Avizare din 11 noiembrie 2022”,m anunta, luni, AFM. Siursa citata a precizat ca, in cadrul…

- Noi liste cu dosare aprobate in cadrul programelor "Casa Verde Fotovoltaice", "Rabla Clasic", "Rabla Plus" si "Iluminat Public" au fost aprobate de Administratia Fondului pentru Mediu, in cadrul sedintei Comitetului de Avizare de astazi. Potrivit unui comunicat de presa, in Programul "Casa Verde Fotovoltaice"…

- Potrivit datelor transmis, joi, de AFM, in cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice a fost publicata o noua lista care contine 5.197 de dosare acceptate. De asemenea, au fost admise 16 contestatii. Pentru Programul Rabla Clasic au fost aprobate 304 dosare pentru 567 autovehicule si 14 motociclete.…

- Noi liste cu dosare aprobate in cadrul programelor "Casa Verde Fotovoltaice", "Rabla Clasic", "Rabla Plus" si "Iluminat Public" au fost aprobate de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), in cadrul sedintei Comitetului de Avizare de joi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- ”In aceasta perioada sau pana la epuizarea bugetului alocat sesiunii de finantare, solicitantii vor putea depune cererile de finantare, impreuna cu documentatia aferenta, in aplicatia informatica prin intermediul conturilor de utilizator create”, anunta, joi, AFM, intr-un comunicat de presa. Sursa…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat 4.558 de dosare in cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice in timp ce in Programul Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati au fost aprobate 9 dosare in valoare de 4,8 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al AFM, in urma…

- Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat noi liste cu dosare aprobate in cadrul Programelor Casa Verde Fotovoltaice, Rabla Clasic, Rabla Plus și Iluminat Public, in urma ședinței Comitetului de Avizare din 7 septembrie 2022. 1.496 de dosare au fost acceptate in cadrul Programului Casa Verde…