Au fost aprobate primele dosare în cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice – persoane fizice Social Au fost aprobate primele dosare in cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice – persoane fizice ianuarie 30, 2024 15:30 Administrația Fondului pentru Mediu a publicat astazi, 30 ianuarie 2024, prima lista cu dosarele acceptate in cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice. “Cu mare bucurie va informez ca astazi am aprobat in cadrul ședinței Comitetului de Avizare primii 9.566 de beneficiari – persoane fizice ai Programului Casa Verde Fotovoltaice 2023. Aceștia au primit aprobarea de a incepe instalarea panourilor fotovoltaice in ordinea inscrierii in program, contribuind astfel… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Cu mare bucurie va informez ca astazi am aprobat in cadrul sedintei Comitetului de Avizare primii 9.566 de beneficiari – persoane fizice ai Programului Casa Verde Fotovoltaice 2023. Acestia au primit aprobarea de a incepe instalarea panourilor fotovoltaice in ordinea inscrierii in program, contribuind…

- Numarul inmatricularilor de persoane fizice si juridice a scazut, in primele zece luni din 2023, cu 5,9%, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 124.787, din care 81.246 societati cu raspundere limitata (SRL), conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului…

- Programul Rabla Plus 2023 continua cu o noua sesiune de finantare in noiembrie pentru persoanele fizice, iar voucherele pot ajunge pana la 54.000 de lei. Administrația Fondului pentru Mediu anunța deschiderea unei noi sesiuni de finanțare in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu…

- Economie Rabla Plus / O noua sesiune pentru solicitanții persoane fizice noiembrie 21, 2023 14:20 Administrația Fondului pentru Mediu anunța deschiderea unei noi sesiuni de finanțare in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a anuntat, luni, deschiderea unei noi sesiuni de finantare in cadrul programului „Rabla Plus”, doar pentru persoanele fizice. Acestea se pot adresa incepand de joi, 23 noiembrie, producatorilor sau dealerilor validati in program pentru a achizitiona autoturisme…

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta deschiderea unei noi sesiuni de finantare in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic 2020 ndash; 2024 doar…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) anunta, luni, deschiderea unei noi sesiuni de finantare in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic 2020 – 2024…

- Primaria Pitești a emis prima informare privind stadiul dosarelor depuse in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local – la nivelul UAT Pitești, județul Argeș. Municipalitatea pune la dispoziția solicitanților de finanțare inscriși in Programul privind casarea autovehiculelor…