Administraţia Biden va permite intrarea în vigoare a unei reguli din era Trump împotriva firmelor chineze de tehnologie considerate un pericol pentru SUA Departamentul a emis deja in ultimele zile ale administratiei Trump o decizie finala interimara, pentru a raspunde ingrijorarilor existente in lantul de aprovizionare din sectorul tehnologiei comunicatiilor si informatiei, afirmind ca aceasta va intra in vigoare dupa o perioada de consultari publice pe parcursul a 60 de zile. Un purtator de cuvant al Departamentului pentru Comert a declarat, vineri, ca institutia va continua sa accepte comentarii publice referitoare la regula pana pe 22 martie, cand va intra in vigoare. Camera pentru Comert a SUA si grupurile care reprezinta marile industrii si-au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

