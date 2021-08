Stiri pe aceeasi tema

- In iulie 2020, deficitul bugetar a fost de 63 de miliarde de dolari. Incasarile din iulie 2021 au totalizat 262 de miliarde de dolari, fiind cu 54% mai mici comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, in timp ce cheltuielile au fost de 564 de miliarde de dolari, in declin cu 10% comparativ cu iulie…

- Statele Unite au anuntat marti ca vor acorda Myanmarului un ajutor de peste 50 de milioane de dolari, cresterea numarului de cazuri de Covid-19 agravand criza umanitara din aceasta tara din sud-estul Asiei dupa puciul militar care a avut loc la inceputul acestui an, transmite Reuters. Departamentul…

- Toyota Motor Corp, cel mai mare producator auto nipon, a raportat miercuri un profit operational record, de 997,49 miliarde de yeni (9,15 miliarde de dolari) in trimestrul doi din 2021, in urma redresarii vanzarilor si a gestionarii deficitului de cipuri mai bine decat multe rivale, transmit Reuters…

- Grupul farmaceutic american Pfizer Inc si-a imbunatatit, miercuri, estimarile privind vanzarile de vaccinuri Covid-19 in acest an, pana la 33,5 miliarde de dolari, cu 28,8% mai mult fata de previziunile anterioare, in conditiile in care tarile din intreaga lume se grabesc sa isi asigure aprovizionarea…

- Cheltuielile mondiale efectuate de utilizatorii de aplicatii mobile au atins un nivel record de aproape 65 de miliarde de dolari in primul semestru al acestui an, arata un studiu publicat luni de firma de cercetare de piata Sensor Tower, informeaza AFP. Magazinele online operate de Apple si…

- O suma record de aproape 350 de miliarde de dolari a fost stransa cu prilejul ofertelor publice initiale demarate in primele sase luni ale acestui an, arata datele colectate de Bloomberg, depasind precedentul record de 282 miliarde de dolari inregistrat in a doua jumatate a anului trecut, ceea ce…

- Casa Alba a anuntat, joi, ca intentioneaza sa livreze la nivel mondial un surplus de 25 de milioane de vaccinuri pentru Covid-19 si ca va ridica unele restrictii pentru a permite altor tari sa cumpere mai usor vaccinuri produse pe piata americana, transmite Reuters, conform news.ro. Presedintele…

- Fondul Monetar International a prezentat vineri la o reuniune internationala o propunere de 50 de miliarde de dolari pentru încheierea pandemiei de Covid-19, prin vaccinarea a cel putin 40% din populatia din toate tarile pâna la finalul anului si cel putin 60% pâna în primul…