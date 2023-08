Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Biden intentioneaza sa ii indemne pe toti americanii sa mai faca un vaccin impotriva coronavirusului in aceasta toamna, pentru a contracara un nou val de infectii, a declarat duminica un oficial de la Casa Alba, potrivit Reuters.Oficialul a precizat ca, desi Centrele pentru Controlul…

- Israelul a amenintat marti ca va „intoarce Libanul in epoca de piatra” in cazul unui razboi impotriva miscarii Hezbollah, dupa mai multe saptamani de frictiuni cu gruparea sustinuta de Iran, de-a lungul frontierei comune, relateaza Reuters, citata de Agerpres. "We will not hesitate to employ all of…

- Guvernul francez a decis sa majoreze preturile reglementate ale energie electrica pentru uz casnic cu 10%, incepand din august, a anunțat, marti, un oficial guvernamental, transmite Reuters. Oficialul guvernamental a precizat ca aceasta va fi singura crestere a preturilor pana in februarie 2024. Cresterea…

- Un barbat a murit miercuri in incinta unui tribunal din Kiev dupa ce s-ar fi baricadat intr-o incapere si ar fi declansat un dispozitiv exploziv, a declarat ministrul de Interne Ihor Klimenko.Oficialul a notat ca este vorba despre „informatii preliminare”, relateaza Reuters. ❗️Preliminary info on the…

- Compania BioNTech, una dintre primele care a dezvoltat un vaccin impotriva COVID-19, se va prezenta luni in instanța pentru a se apara intr-un proces intentat de o femeie din Germania care solicita despagubiri pentru presupuse efecte secundare ale vaccinului, primul dintre sutele de posibile cazurilor…

- Fostul președinte american Donald Trump a fost inculpat pentru ca a luat acasa documente secrete de la Casa Alba. In total, procurorii au impotriva lui 37 de capete de acuzare. Marea majoritate a acestora sunt in baza Legii Spionajului, relateaza CNN. In dosar sunt dezvaluiri șocante. Informații despre…

- Autoritatile de reglementare din SUA au revocat autorizatia de urgenta pentru vaccinul COVID-19 de la Johnson & Johnson, dupa ce chiar unitatea Janssen a companiei a solicitat retragerea acesteia, intrucat, ca urmare a cererii scazute, compania nu intentioneaza sa continue productia cu variante actualizate…