”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Adler Pelzer Holding GmbH achizitioneaza divizia de sisteme acustice si capitonaje moi apartinand Faurecia Automotive Holdings S.A.S. In conformitate cu prevederile Legii concurentei (nr. 21/1996), aceasta operatiune este o concentrare economica ce trebuie autorizata de Consiliul Concurentei. Autoritatea de concurenta va evalua aceasta concentrare economica in scopul stabilirii compatibilitatii sale cu un mediu concurential normal si va emite o decizie in termenele prevazute de lege. Eventualele observatii si puncte de vedere pot fi transmise…