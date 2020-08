Stiri pe aceeasi tema

- Soția unui barbat slovac care a murit în custodia poliției belgiene a cerut o noua ancheta, dupa apariția unor noi imagini șocante surprinse de camerele de supraveghere în timpul reținerii.Citește continuarea pe Digi24.

- Un criminal in serie indian, in varsta de 62 de ani, a recunoscut ca a fost implicat in uciderea a peste 50 de șoferi de taxi. Banda lui ar fi aruncat cadavrele intr-un canal populat cu crocodili, amenajat chiar la el acasa, relateaza CNN.Devender Sharma a fost prins de poliție, dupa ce a fugit intr-un…

- Traficul la frontiera prin PTF Giurgiu-Ruse este intrerupt temporar miercuri, in jurul pranzului, pentru toate mijloacele de transport ca urmare a unor activitati de protest pe care companiile de transport din Bulgaria le desfasoara in Ruse, in apropierea punctului de trecere a frontierei."Autoritatile…

- Moartea violenta a lui George Floyd a declanșat un val de solidaritate nu numai în Statele Unite, ci și în Germania. Avem de-a face cu o masiva problema rasiala, ca în SUA, sau cazurile individuale sunt dramatizate peste masura, într-o țara care și-a asumat vina discriminarilor…

- Protestatarii s-au confruntat cu poliția in mai multe orașe din SUA, dupa moartea lui George Floyd, un barbat afro-american neinarmat, in urma unei acțiuni a ofițerilor din Minneapolis, informeaza BBC, citata de Mediafax.