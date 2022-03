Stiri pe aceeasi tema

- Militari și echipamente militare din cadrul Brigazii 282 Blindata „Unirea Principatelor”, din garnizoanele Focșani, Braila și Galați, se vor deplasa, in perioada 08 – 14.03.2022, la Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta Smardan, din județul Galați, pentru a participa la activitați de instruire,…

- Astazi, 5 martie 2022, a fost preluat un grup de refugiați format din 40 de persoane, o parte dintre aceștia cu un autocar, iar o alta parte cu doua autovehicule proprietate personala a cetațenilor ucrainieni. Cele 40 de persoane au fost aduse de la Galați la Focșani, la Centrul de primire pentru refugiați…

- „Profesionalism și colegialitate”. Este deviza sub care elevii de la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” și Colegiul Tehnic „V. D. Cotea” din Focșani și-au promovat firmele de exercițiu. Activitatea, care s-a desfașurat vineri, 25 februarie, la Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, face parte din proiectul interșcolar…

- In urma cu puțin timp, polițiștii și pompierii vranceni au fost solicitați sa intervina pe Bulevardul Unirii din Focșani, dupa ce unei femei i s-a facut rau. In imagini se vede cum femeia care se afla pe scarile din fața unui magazin primește ingrijiri din partea unor trecatori. In scurt timp, in zona…