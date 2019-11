Adio taxei de solidaritate cu Estul Germaniei, care va fi plătită doar de cei foarte bogați Majoritatea cetațenilor din Germania nu mai trebuie sa plateasca taxa de solidaritate, începând cu 2021. Taxa va fi desființata pentru aproximativ 90 la suta din platitori, doar cei bogați vor plati în continuare. Decizia s-a luat joia trecuta, în Bundestagul german. Prin aceasta hotarâre legislativa, care urmeaza a fi adoptata și în Camera superioara a Parlamentului german (Bundesrat), familiile ar putea fi scutite de plata a peste 1500 de euro pe an.

Potrivit Ministerului Finanțelor, statul va încasa cu aproximativ 10,9 miliarde de euro mai puțin,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

