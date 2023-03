Adio, libertate! SUA obligă companiile să verifice și să păstreze conversațiile private ale angajațiilor pe aplicațiile de mesagerie Companiile americane se pot confrunta cu sanctiuni mai severe pentru abateri, daca nu au politici privind utilizarea de catre angajati a telefoanelor mobile personale si a aplicatiilor de mesagerie, a declarat vineri un oficial de top al Departamentului de Justitie al SUA, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

