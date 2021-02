Stiri pe aceeasi tema

- Studenții vor plati JUMATATE din valoarea biletelor de tren. Dan Barna: „Gratuitatea totala va fi eliminata” Dan Barna a declarat astazi ca executivul vrea sa elimine gratuitatea totala pentru studenți pe trenurile CFR, astfel incat aceștia sa plateasca jumatate din prețul biletelor. El a spus ca nu…

- La data de 8 februarie 2021, in jurul orei 16.50, polițiștii rutieri din Alba Iuia l-au depistat pe un barbat de 53 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Calea Moților din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a scris câteva recomandari pentru consumatorii casnici. Reamintim ca aproape 6 milioane de consumatori casnici au fost trecuți din regim reglementat în serviciul universal, pentru care se platește un preț mai mare decât…

- Procedurile de organizare a concursului pentru postul de sef al Politiei Capitalei au fost suspendate temporar. Reamintim ca la conducerea acestei institutii a fost imputernicit pana marti, 5 ianuarie, comisarul sef Bogdan Berechet despre care politistii din Bucuresti spun ca a intermediat intalnirea,…

- In sectorul Danuțeni, circa 3 kilometri de rețea de canalizare gravitationala din cei 7,3 kilometri preconizați in cadrul proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apa și canalizare in localitatea Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeana, au fost deja construite. La aceasta…

- Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii pentru luna Septembrie 2020 este de 7278lei pe luna, în creștere cu +4,7% fața de anul trecut, arata datele publicate de Friedrich-Ebert Stiftung. În septembrie 2019, valoarea coșului minim…