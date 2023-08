Stiri pe aceeasi tema

- In cursul nopții de 29 spre 30 iulie, in intervalul orar 18:00-02:00, polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Dambovița, au acționat in cadrul unei acțiuni privind prevenirea și combaterea infracțiunilor cu violența, a celor judiciare stradale și pentru reducerea riscului rutier pe…

- Gala Primetime Emmy 2023, cel mai important eveniment din televiziune, a fost amanata pentru prima data in mai bine de doua decenii, pe masura ce grevele scriitorilor și actorilor de la Hollywood continua.

- CFR anunța probleme tehnice pe in zonele Gheorgheni – Izvorul Mureșului, produse in noaptea de joi spre vineri din cauza fenomenelor meteo extreme. Circulația a fost intrerupta in zonele afectate, ceea ce rezulta intarzieri ale trenurilor. In urma furtunilor din noaptea trecuta, au fost semnalate mai…

- Lisa Marie Presley a murit din cauza unei obstrucții a intestinului subțire provocate de intervenție chirurgicala bariatrica, operația de micșorare de stomac, la care au ajuns sa recurga un numar tot mai mare de oameni supraponderali pentru a slabi semnificativ. Informația a fost dezvaluita de medicii…

- Autoritatile de reglementare a sigurantei auto din SUA au declarat sambata ca investigheaza rechemarile a 710.000 de SUV-uri Explorer efectuate de Ford Motor, din cauza rapoartelor privind pierderile de putere, pentru a determina daca solutia este adecvata, transmite Reuters.Administratia Nationala…

- Compania a lansat o revizuire strategica a afacerilor sale europene de retail in ianuarie, invocand ”conditii dure pe piata”, la scurt timp dupa ce CEO-ul Wael Sawan si-a preluat mandatul. “Aceasta revizuire s-a incheiat acum si, in consecinta, intentionam sa parasim acele afaceri. Un proces de vanzare…

- Cutremurul, produs aseara, in Județul Arad, de 4,9 grade pe scara Richter, și urmat de mai multe replici, a bagat groaza in locuitori. Mulți dintre ei și-au parasit casele și au ieșit pe strazi. Contactat de reporterii Playtech Știri, vestitul seismolog Gheorghe Marmureanu vine cu vești privind viitoarea…

- Curtea de Apel a Federatiei Italiene de Fotbal a decis, luni, o penalizare de zece puncte pentru Juventus Torino, pentru frauda contabila, dupa ce a fost revizuita sanctiunea initiala (retragerea de 15 puncte). Clubul din Torino paraseste top 5 din Serie A, relateaza AFP. Sanctiunea decisa luni complica…