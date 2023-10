Adina Vălean, critici dure pentru Portul Constanța: „A rămas rău în urmă!” Comisarul UE pentru Transporturi critica lipsa de investiții din Portul Constanța și faptul ca este intre primele cele mai mari 10 porturi europene care nu a pașit in era digitalizarii. Reprezentanta executivului UE a afirmat, in cadrul unei intalniri cu jurnalisti romani la Strasbourg, ca bombardarea porturilor ucrainene de la Dunare, de catre Rusia, a schimbat situatia, in sensul ca incarcarea cerealelor se face direct in vapoare, fara a mai fi utilizate infrastructuri portuare, precum facilitatile de depozitare. „Asta pune o presiune pe un alt tip de operatiuni portuare. Saptamana trecuta,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

