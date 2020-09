Adina Postelnicu vrea să își tuneze mama Indragita solista care a cantat in trupa Heaven se gandește mereu la cei din jurul ei. Iar de cand a devenit și ea mama se gandește și mai mult la cea care i-a dat viața. Mai mult, de cand au ramas doar fetele in familie, dupa moartea tatalui ei, Adina... The post Adina Postelnicu vrea sa iși tuneze mama appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

- Adina de la Heaven trece prin momente dificile! Solista a fost citata din nou in fața judecatorilor, alaturi de mama și sora sa. Se știe ca Adina Postelnicu are probleme vechi cu averea familiei sale. Recent, cantareața, in calitate de moștenitoare a tatalui decedat in urma cu doi ani, a fost citata…

- In calitate de moștenitoare a tatalui decedat in urma cu doi ani, Adina Postelnicu este citata in fața judecatorilor, alaturi de sora și mama ei, pentru a demonstra ca Fiscul le-a luat banii in mod abuziv.