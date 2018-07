Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Postelnicu, in varsta de 65 de ani, a suferit un infarct puternic și nu a mai putut fi salvat. Dumitru Postelnicu era un cunoscut om de afaceri care traia in Vaslui. Adina se afla alaturi de iubitul ei, Glance, in vacanța, in Liban, atunci cand a aflat ca tatal ei a murit. La inmormantarea…

- Dumitru Postelnicu, tatal Adinei de la Heaven, a murit miercuri seara dupa ce a suferit un atac de cord. Cantareața se afla in vacanța, in Liban, cand a primit cumplita veste. Barbatul, in varsta de 65 de ani, a suferit un infarct puternic și nu a mai putut fi salvat. Dumitru Postelnicu era un cunoscut…

- CUMPLIT… Veste trista pentru familia cunoscutei soliste Adina Postelnicu, de la Heaven. Tata sau s-a stins din viața, noaptea trecuta, la casa sa din Berceni, acolo unde se mutase definitiv de o luna de zile. La doar 67 de ani, Mihai Postelnicu a murit in urma unor complicații determinate de bolile…

- Este doliu in familia fostului ministru al Jurstiției, Florin Iordache. Mama politicianului a murit la varsta de 85 de ani. Femeia era internata intr-un spital din București, unde a ajuns din cauza unor probleme de sanatate. Mama fostului ministru al Justitiei Florin Iordache a murit Decesul mamei lui…

- Informatia a fost confirmata de presedinta Organizatiei de Femei din Bucuresti a PSD, Maria-Manuela Catrina. Hildegard-Carola Puwak, nascuta pe 16 septembrie 1949, a fost deputat in legislatura 1996-2000 si legislatura 2000-2004, ales in judetul Timis pe listele partidului PDSR. In perioada 1971-1992,…

- Cantareata de muzica populara Ileana Constantinescu a murit, joi, in propria locuinta, in jurul orei 15.00, au mentionat, pentru MEDIAFAX, surse medicale. Cand a ajuns echipajul de ambulanta, s-a constatat ca artista era decedata de cateva ore.

- Cantareata franceza Rose Laurens, interpreta melodiei Africa, un succes muzical al anilor '80, a decedat la 65 de ani, in noaptea de duminica spre luni, dupa o lunga suferinta, a precizat pentru AFP partenerul acesteia, Christian Soulie.