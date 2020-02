Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de algerieni au marcat, vineri, 1 an de la debutul protestelor care au dus la demisia presedintelui Abdelaziz Bouteflika si au cerut noi reforme.Demonstrantii au cerut inlaturarea aliatilor fostului lider care se afla inca la putere si pasi concreti pentru stabilirea unei democratii,…

- Clubul Denizlispor a anuntat, vineri, ca noul antrenor principal al echipei este Bulent Uygun, care a semnat un contract valabil pana la finalul sezonului.Uygun, in varsta de 48 de ani, a pregatit ultima data echipa Kayserispor, in perioada 31 octombrie – 26 decembrie 2019, potrivit News.ro.…

- La 33 de ani, Ionuț Larie, fundașul central al lui Gaz Metan, nu e cu gandul la retragere. Povestește cu bucurie despre perioada petrecuta la FCSB, unde spune ca „m-am simțit fotbalist”. Iși aduce aminte și seara de dupa penalty-ul cu Viitorul, care a luat titlul roș-albaștrilor in favoarea dobrogenilor.…

- Dinamo a anunțat pe site-ul oficial ca a renunțat la mijlocașul ofensiv Ivan Pesic (27 de ani). Clubul alb-roșu și jucatorul croat au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului pe cale amiabila. Pesic a jucat in ultimul an in Kazahstan, la Shakhter Karagandy, unde a dat 8 goluri in 33 de meciuri.…

- Portarul echipei Kayserispor, Silviu Lung Jr., a ajuns la un acord cu gruparea Besiktas, sustine star.com.tr potrivit news.roBesiktas nu va activa optiunea de cumparare a portarului Loris Karius de la Liverpool, din cauza problemelor financiare, astfel ca il va coopta in lot pe Lung, noteaza…

- Trupele omului forte din estul Libiei, maresalul Khalifa Haftar, au anuntat sambata un acord de incetare a focului cu incepere de duminica, orele 0.00 (sambata, 22.00 GMT), conform apelului lansat miercuri de Moscova si Ankara, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Acestea au avertizat insa intr-un scurt…

- Bianca Purcarea a fost cooptata pentru promovarea celui mai ambițios pariu Netflix. Este vorba despre serialul The Witcher, una dintre cele mai așteptate producții de pe platforma Netflix, care a inceput sa fie disponibil abonaților incepand cu 20 decembrie. Pentru promovarea serialului care se anunța…

- Cu o saptamana inainte de premiera, Netflix a lansat trailerul final pentru serialul „The Witcher“, cu Henry Cavill in rol principal. Criticii care au participat la avanpremiera compara noua productie cu „Game of Thrones“, unii afirmand chiar ca scenele de lupta sunt mai bune decat cele din seria HBO.