Stiri pe aceeasi tema

- AMPress a inițiat aceasta rubrica de campanie deschisa tuturor candidaților, indiferent de culoare politica. Dupa candidatul pentru primaria Ploiești, Emil Calota, raspunde provocarii noastre Emil Proșcan, fost primar al Mizilului. Iata ce ne scrie independentul Emil Proșcan, care are calitatea de a…

- Mancarea oferita pacienților din Spitalul Clinic Județean Sibiu este insuficienta, iar bolnavii sunt nemulțumiți. Fotografii cu meniul oferit pe secțiile instituției medicale au fost publicate de ziarul local Turnul Sfatului. O viitoare mamica le-a trimis jurnaliștilor poze cu micul dejun și cina, atragand…

- ”Suntem intr-o situație disperata, nu mai știm unde sa sunam, de doua saptamani incercam sa dam de cineva de la Oncologie, dar nimeni nu raspunde”, – apelul familiei unei femei din Ocna Mureș, cu cancer, care incearca sa obțina o programare la Spitalul Județean din Alba Iulia. Femeia din Ocna Mureș,…

- Un paramedic care lucreaza la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț s-a imbolnavit și este internat in secția de reanimare a Spitalului Județean de Urgența. In aceasta dimineața (1 august) a venit și rezultatul testului care a confirmat ca barbatul este infectat cu noul tip de coronavirus. ”DSP desfașoara…

- Rodica Nassar (PSD) duce dorul calatoriilor la clasa business. "Anul acesta, vacantele in afara tarii sunt doar pentru temerarii amatori de aventura!", a scris Rodica Nassar pe Facebook. Scurta postare este insotita de cinci fotografii de la business class. In fotografii, Nassar si-a introdus si fiica…

- Eu am spus ca respect 100% oamenii care baga bani in fotbal, pentru ca știu ce inseamna asta. Din punctul acesta de vedere, patronul FCSB-ului are respectul meu. Dupa aceea, modul in care gestioneaza banii reprezinta o alta discuție. Vedem ce se va intampla cand i se vor termina bateriile la telecomanda

- In rețea au aparut noi videoclipuri cu asaltul forțelor speciale și eliberarea ostaticilor din Luțk. Despre acest lucru a anunțat canalul Telegram de autor al celebrului jurnalist ucrainean Andrei Pavlovski. Dupa cum scrie segodnya.ua, in videoclip se vede cum " teroristul din Luțk", Maxim Krivoș a…