Adidas anticipează o pierdere de 700 de milioane de euro în 2023, marcând prima pierdere anuală din ultimii 31 de ani Gigantul german de imbracaminte sportiva a inregistrat o pierdere operationala de 724 de milioane de euro (763 de milioane de dolari) si o pierdere neta din operatiunile continue de 482 de milioane de euro in trimestrul patru. Compania va recomanda un dividend de 70 de euro centi pe actiune la adunarea generala anuala din 11 mai, in scadere de la 3,30 euro pe actiune in 2021. Veniturile neutre din punct de vedere valutar au scazut cu 1% in trimestrul patru, ca urmare a incetarii parteneriatului cu Yeezy si vor scadea cu un ritm ridicata= de o cifra in 2023, a spus compania. Adidas preconizeaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

