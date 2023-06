Stiri pe aceeasi tema

- In acest sfarșit de saptamana, ADID Timiș participa la doua festivaluri mari ce au loc in Timișoara, Flight Festival și Road Patrol MC Romania Bikers Festival. Participanții sunt așteptați la standul ADID, pentru a invața intr-un mod interactiv , cum se realizeaza separarea corecta a deșeurilor și de…

- Cu prilejul celei de-a XVI-a ediții a Zilelor Culturale ale Germanilor din Banat, desfașurate intre 2 și 4 iunie, al caror motto este in acest an „Impreuna in Capitala Europeana a Culturii”, Timișoara va fi gazda mai multor evenimente specifice acestor locuitori ai Banatului, urmași ai coloniștilor…

- Evenimentul care reunește trei festivaluri, Flight Festival, VEST FEST și Magnetic Festival se apropie de debut. In perioada 16 – 18 iunie la Aerodromul Cioca de langa Timișoara va aparea un „oraș” in afara Timișoarei, va fi un weekend plin de muzica de toate genurile, tehnologie și acțiuni sustenabile…

- Comitetul de Monitorizare pentru Programul Regional Vest 2021 – 2027, intrunit in ședința la Timișoara a analizat astazi criteriile de evaluare și selecție pentru opt dintre intervențiile regionale, din domeniile de finanțare ale PR Vest, și stadiul lansarii apelurilor de proiecte, primele ghiduri de…

- SCM USV Timisoara a continuat seria intaririlor in randul jucatorilor care au mai imbracat si castigat trofee importante cu „leii”. Ultimul sosit e Alexandru Tarus, care a evoluat ultima data in esalonul secund din Hexagon, la Rouen. Jucatorul de linia I e triplu campion (2012, 2013 și 2015) național…

- SCM USV Timisoara a obtinut o victorie importanta astazi in Liga Nationala. „Leii” au invins CSM Stiinta Baia Mare pe teren propriu, scor 22-14, si confirma startul perfect de sezon cu victorii pe linie. 3 victorii din 3 meciuri pentru banateni in noua stagiune. Ultima e si cea mai importanta, cu o…

- Singurul festival din Timișoara care a fost nominalizat anul trecut la premiile European Festival Awards la categoria Best Medium Sized Festival, CODRU s-a nascut din iubirea pentru natura a membrilor fondatori și a reunit anul trecut timp de patru zile la Padurea Bistra un program variat ce a inclus…