- Cantaretul american Eminem a dezvaluit ca a fost nevoit sa invete sa cante rap din nou dupa ce, in 2007, a luat accidental o supradoza de pastile ce i-ar fi putut fi fatala. In urma accidentului, el a fost determinat sa caute ajutor, astfel ca, in 2020, a marca 12 de ani de cand nu a mai consumat niciun…

- Dorian Popa e unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi, insa in afara de muzica cantarețul știe mereu ce trebuie sa faca pentru a reuși sa devina o persoana de succes! Acesta a devenit și vlogger in urma cu mai mult timp, fapt pentru care sumele din conturi au ajuns sa se mareasca, iar cantarețul…

- X FACTOR 2020. Ștefan Banica JR s-a lasat copleșit de emoții dupa interpretarea uneia dintre fetele pe care le are in echipa. Cantarețul nu și-a putut stapani lacrimile. Ștefan Banica a trebuit sa ia o decizie dificila in ediția aceasta a emisiunii X Factor. Din cele 10 tinere ajunse in etapa de Bootcamp…

- O camera de monitorizare a faunei, instalata in Parcul Național Calimani, a surprins imagini inedite cu un urs care o inspecteaza preț de cateva secunde și care apoi iși vede de drum in salbaticie. Reprezentanții de la Romsilva spun ca urmele fine de miros uman au fost detectate imediat de animalele…

- La un an de la desparțire de fosta lui iubita, Cezar Ouatu și-a gasit din nou marea dragoste, pe Raluca, o tanara de doar 21 de ani din Albu Iulia cu care a ajuns și in fața altarului in urma cu puțin timp!

- Fetelor, luați-va un pix și o foaie și notați cu atenție! Jador a dezvaluit cum ar trebui sa arate viitoarea lui iubita. Cantarețul a dat carțile pe fața și a transmis public ce tipar de femeie il atrage cu adevarat!

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca alegerile parlamentare nu pot fi amanate, calificand drept false opiniile conform carora scrutinul din 6 decembrie ar putea fi amanat pentru inceputul anului viitor. „Intram in linie dreapta pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, data care a…